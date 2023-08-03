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В Мариуполе оккупанты усилили зачистки и репрессии против местных, — Андрющенко

3 августа 2023 12:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Мариуполе оккупанты усилили зачистки и репрессии против местных, — Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты усилили зачистки и репрессии против населения. Следовательно, за неделю под арест попадают около 100 граждан.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

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"Уровень репрессий и зачисток против населения не ослабевает с первого дня оккупации. Напротив, он набрал там максимальные обороты", — говорит Андрющенко.

С одной стороны, как говорит советник мэра, за время оккупации это позволило изучить действия оккупантов и сделать так, чтобы местные смогли эффективно избегать арестов.

С другой стороны, это "развязало руки" украинскому сопротивлению. Ведь задержания, как утверждает Андрющенко, продолжатся независимо от того будут ли проводиться какие-то акции протеста или нет.

Напомним, на временно оккупированные территории оккупанты свозят студентов РФ и используют их в пропагандитских целях. В частности, создают специальные "студенческие трудовые отряды".

Добавим, что на временно оккупированных территориях Украины оккупанты создали специальные группы коллаборантов, проверяющих посещаемость школ. В случае обнаружения подобных случаев родителям угрожают лишением родительских прав.

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