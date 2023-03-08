В Мариуполе оккупанты снесли дом, в котором оставалось более 100 тел погибших

Уничтоженный дом в Мариуполе

Российские оккупанты снесли очередное многоэтажное здание в Мариуполе Донецкой области, уничтожая следы своих военных преступлений. Там оставалось более 100 тел погибших.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Преступления россиян в Мариуполе

Андрющенко рассказал о новых данных о преступлениях оккупантов в захваченном Мариуполе.

"Черемушки. Улица Новороссийская, 16. В подвале было 200 тел погибших мариупольцев. Из подвала достали лишь около 70 тел. Только те, которые были целыми. Все остальное — в строительный мусор", — говорится в сообщении.

Андрющенко добавил, что этого дома, как и соседних, больше нет, однако остались свидетели российских преступлений.

"Тот, кто демонтирует дома, должен нести такую же ответственность, как убийцы-оккупанты", — отметил советник мэра города.

Напомним, в оккупированном городе Мариуполь возникли проблемы с выходом транспорта на линию. Коллаборационисты утверждают, что это связано с "профилактическими" мерами, но на самом деле причина состоит в том, что сотрудникам не выплачивают зарплату уже несколько месяцев. Такая же ситуация существует в государственных и городских учреждениях. Жители оккупированного Мариуполя на грани выживания.

Фото: Петр Андрющенко/ Telegram