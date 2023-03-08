В Мариуполе оккупанты снесли дом, в котором оставалось более 100 тел погибших
Российские оккупанты снесли очередное многоэтажное здание в Мариуполе Донецкой области, уничтожая следы своих военных преступлений. Там оставалось более 100 тел погибших.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Преступления россиян в Мариуполе
Андрющенко рассказал о новых данных о преступлениях оккупантов в захваченном Мариуполе.
"Черемушки. Улица Новороссийская, 16. В подвале было 200 тел погибших мариупольцев. Из подвала достали лишь около 70 тел. Только те, которые были целыми. Все остальное — в строительный мусор", — говорится в сообщении.
Андрющенко добавил, что этого дома, как и соседних, больше нет, однако остались свидетели российских преступлений.
"Тот, кто демонтирует дома, должен нести такую же ответственность, как убийцы-оккупанты", — отметил советник мэра города.
Напомним, в оккупированном городе Мариуполь возникли проблемы с выходом транспорта на линию. Коллаборационисты утверждают, что это связано с "профилактическими" мерами, но на самом деле причина состоит в том, что сотрудникам не выплачивают зарплату уже несколько месяцев. Такая же ситуация существует в государственных и городских учреждениях. Жители оккупированного Мариуполя на грани выживания.
Фото: Петр Андрющенко/ Telegram