У Маріуполі страйкують водії автобусів: у місті закінчилося дизпаливо для громадського транспорту
У окупованому Маріуполі не вийшли на роботу водії комунальних автобусів, бо їм перестали платити зарплату. Також у місті закінчилися запаси дизпалива для потреб міста.
Про це повідомив радник офіційного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Страйк водіїв
У захопленому і знищеному російськими окупантами Маріуполі застрайкували водії автобусів.
Причиною страйку є невиплата окупаційною “адміністрацією” заробітної плати.
Відсутність дизпалива
Петро Андрющенко зазначив, що у окупованому росіянами місті закінчилися запаси дизпалива для потреб цивільних структур.
Після недавніх вибухів колабораційна “адміністрація” передала усі залишки палива російським військам.
Тож навіть після припинення страйку маріупольські автобуси навряд чи повернуться на вулиці окупованого міста.
Нагадаємо, кілька днів стало відомо, що російські забудовники не поспішають відбудовувати знищений окупантами Маріуполь.
Бізнесмени вимагають від російської армії спочатку захопити Запоріжжя, інакше працювати у Маріуполі ніхто не буде.
Фото: Маріупольська міська рада