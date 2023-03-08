У Маріуполі окупанти знесли будинок, у якому залишалося понад 100 тіл загиблих
Російські окупанти знесли черговий багатоповерховий будинок у Маріуполі Донецької області, знищуючи сліди своїх воєнних злочинів. Там залишалось понад 100 тіл загиблих.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
-
Ліхтарики, що працюють від солоної води, теплі речі та їжа: гуманітарна допомога від японців
-
ООН пропонує свої послуги як посередник для демілітаризації Запорізької АЕС
-
Брат загиблого військового "Да Вінчі" розповів, де та коли відбудеться прощання
-
У МЗС України висловили солідарність з грузинським народом на тлі протестів
-
Єврокомісія виділила Україні 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей, — Шмигаль
-
Зігріють бійців в Бахмуті: в Одесі виготовили понад 300 окопних свічок
-
Столтенберг заявив, що рф може захопити Бахмут найближчими днями
-
Стало відомо, чи поїде хворий Данилко в тур у США
-
ООН вважає відео розстрілу українського військовополоненого справжнім
-
В Авдіївці окупанти обстріляли коксохімічний завод, є поранені
Злочини росіян у Маріуполі
Андрющенко розповів про нові дані щодо злочинів окупантів у захопленому Маріуполі.
"Черемушкі. Вулиця Новоросійська, 16. В підвалі було 200 тіл загиблих маріупольців. З підвалу дістали лише близько 70 тіл. Тільки ті, що були цілі. Все інше — в будівельне сміття", — йдеться у повідомленні.
Андрющенко додав, що цього будинку, як і сусідніх, більше немає, проте залишились свідки російських злочинів.
"Той, хто демонтує будинки має нести таку саму відповідальність, як вбивці-окупанти", — зазначив радник мера міста.
Нагадаємо, в окупованому місті Маріуполь виникли проблеми із виходом транспорту на лінію. Колабораціоністи стверджують, що це пов'язано з "профілактичними" заходами, але насправді причина полягає в тому, що співробітникам не виплачують зарплату вже кілька місяців. Така сама ситуація існує у державних та міських установах. Мешканці окупованого Маріуполя на межі виживання.
Фото: Петро Андрющенко/ Telegram