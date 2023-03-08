У Маріуполі окупанти знесли будинок, у якому залишалося понад 100 тіл загиблих

Знищений будинок у Маріуполі

Російські окупанти знесли черговий багатоповерховий будинок у Маріуполі Донецької області, знищуючи сліди своїх воєнних злочинів. Там залишалось понад 100 тіл загиблих.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Злочини росіян у Маріуполі

Андрющенко розповів про нові дані щодо злочинів окупантів у захопленому Маріуполі.

"Черемушкі. Вулиця Новоросійська, 16. В підвалі було 200 тіл загиблих маріупольців. З підвалу дістали лише близько 70 тіл. Тільки ті, що були цілі. Все інше — в будівельне сміття", — йдеться у повідомленні.

Андрющенко додав, що цього будинку, як і сусідніх, більше немає, проте залишились свідки російських злочинів.

"Той, хто демонтує будинки має нести таку саму відповідальність, як вбивці-окупанти", — зазначив радник мера міста.

Нагадаємо, в окупованому місті Маріуполь виникли проблеми із виходом транспорту на лінію. Колабораціоністи стверджують, що це пов'язано з "профілактичними" заходами, але насправді причина полягає в тому, що співробітникам не виплачують зарплату вже кілька місяців. Така сама ситуація існує у державних та міських установах. Мешканці окупованого Маріуполя на межі виживання.

Фото: Петро Андрющенко/ Telegram

