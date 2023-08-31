В Мариуполе партизаны подожгли военную базу РФ, — Андрющенко

Украинские партизаны подожгли базу РФ. Фото: Петр Андрющенко

В четверг, 31 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о совершенном партизанами нападении на военную базу России. В результате инцидента было уничтожено, по крайней мере, четыре транспортных единицы врага.

Об этом Андрющенко сообщил в соцсетях.

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"Группа Мариупольского Сопротивления сообщает об очередной удачной акции поджога Огневое Сопротивление", — указал советник мэра

Андрющенко сообщил, что благодаря стратегическому поджогу были повреждены четыре транспортных средства: "Газель", две машины "Нива" и одна "Буханка".

Заместитель мэра подчеркнул решимость Мариуполя в борьбе против оккупантов.

"Мы продолжаем очищать наш город и приближаемся к освобождению", — сказал он.

Поджог базы оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Поджог базы оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Поджог базы оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Напомним, что в Мариуполе оккупанты в очередной раз попались на краже украинского зерна. Они починили конвейерную ленту для погрузки. По словам Петра Андрющенко, россияне уже починили конвейерную ленту для погрузки, что значительно упрощает и ускоряет загрузку украинского зерна.

Также мы писали, что оккупационная администрация Мариуполя разработала "план развития" города. Он подразумевает увеличение его населения примерно до 300 тысяч с помощью российских мигрантов.