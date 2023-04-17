В Мариуполе россияне установили памятник генералу, который участвовал в оккупации города

оккупанты на открытии памятника русскому генералу в Мариуполе. Фото: росСМИ

В Мариуполе, Донецкой области, российские оккупанты установили памятник генералу, участвовавшему в оккупации города. Его разместили прямо у одной из школ.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

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Открытие памятника оккупанту в Мариуполе

"Памятник оккупанту установили возле школы №7, которую оккупационная администрация переименовала в его честь. На открытие согнали школьников и преподавателей. Это очередная попытка героизировать преступников, убивавших мирных жителей города", — говорится в сообщении.

оккупанты на открытии памятника русскому генералу в Мариуполе. Фото: росСМИ

оккупанты на открытии памятника русскому генералу в Мариуполе. Фото: росСМИ

оккупанты на открытии памятника русскому генералу в Мариуполе. Фото: росСМИ 1/3 _ 3

В ведомстве добавили, что школа №7 должна была трансформироваться в первую IT-школу. Здесь в 2020 году началась реконструкция заведения. Предполагалось, что классы будут оснащены современной техникой, а учебный план дополнится предметами программирования и информатики.

"Из-за оккупации все планы были разрушены. А школа теперь — это пропагандистское учреждение, где обучают только российскому гимну и фейковой истории", — отметили в городском совете.

Что известно о российском генерале

Роман Кутузов — это командир 29-й армии России, также командовавший так называемым армейским корпусом "ДНР". Участвовал в захвате Мариуполя. В июне 2022 года он был ликвидирован в Луганской области.

Напомним, городские власти Мариуполя показали фото, как праздновали Пасху в городе до войны. У драматического театра разворачивались концертно-развлекательные программы с интересными локациями для детей и взрослых.