У Маріуполі росіяни встановили пам’ятник генералу, який брав участь в окупації міста

Окупанти на відкритті пам'ятника російському генералу в Маріуполі. Фото: росЗМІ

У Маріуполі, Донецької області, російські окупанти встановили пам'ятник генералу, який брав участь в окупації міста. Його розмістили прямо біля однієї зі шкіл.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

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"Пам’ятник окупанту встановили біля школи №7, яку окупаційна адміністрація перейменувала на його честь. На відкриття зігнали школярів та викладачів. Це чергова спроба героїзувати злочинців, які вбивали мирних жителів міста", — йдеться у повідомленні.

Окупанти на відкритті пам'ятнику російському генералу в Маріуполі. Фото: росЗМІ

Окупанти на відкритті пам'ятнику російському генералу в Маріуполі. Фото: росЗМІ

Окупанти на відкритті пам'ятнику російському генералу в Маріуполі. Фото: росЗМІ 1 / 3

У відомстві додали, що школа №7 мала трансформуватися в першу IT-школу. Тут у 2020 році розпочалася реконструкція закладу. Передбачалося, що класи будуть оснащені сучасною технікою, а навчальний план доповниться предметами з програмування та інформатики.

"Через окупацію, усі плани були зруйновані. А школа тепер – це пропагандистський заклад, де навчають лише російському гімну та фейковій історії", — зазначили у міській раді.

Що відомо про російського генерала

Роман Кутузов — це командир 29-ї армії рф, який також командував так званим армійським корпусом "днр". Брав участь у захопленні Маріуполя. У червні 2022 року його було ліквідовано у Луганській області.

Нагадаємо, міська влада Маріуполя показала фото, як святкували Великдень в місті до війни. Біля драматичного театру розгорталися концертно-розважальні програми з цікавими локаціями для дітей та дорослих.