В Мариуполе школьников заставляют писать благодарственные письма военным РФ

Российские военные. Фото: РосСМИ

Мариупольских школьников заставляют выражать благодарность российским оккупантам. Старшеклассники получили задачу — написать благодарственные письма российским военным.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет на своей Telegram-странице.

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Как говорят в Горсовете, учителя предоставляют шаблон, согласно которому каждый ученик должен поблагодарить за "специальную военную операцию". И это при том, что большинство детей потеряли своих близких или друзей именно под так называемой "СВО".

"Отметим, что также во временно оккупированном городе ввели новый перечень обязательных книг для изучения в заведениях среднего образования. У них полный советский набор. Мариупольские ученики должны теперь читать "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Брестскую крепость" Сергея Симонова и "Как закалялась сталь "Николая Оставского", — говорят в Мариупольском городском совете.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин уволил "мариупольского мясника" генерала Мизинцева.

А также, что во временно оккупированном Мариуполе россияне приступили к мобилизации украинцев.