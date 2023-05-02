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У Маріуполі школярів змушують писати листи подяки військовим РФ

2 травня 2023 17:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Маріуполі школярів змушують писати листи подяки військовим РФ
Російські військові. Фото: РосЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Маріупольських школярів змушують висловлювати подяку російським окупантам. Старшокласники отримали завдання — написати листи подяки російським військовим.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада на своїй Telegram-сторінці.

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Деталі

Як кажуть у Міськраді, вчителі надають шаблон, згідно з яким кожен учень має подякувати за "спеціальну військову операцію". І це при тому, що більшість з дітей втратили своїх близьких чи друзів саме під так званої "СВО".

"Зазначимо, що також у тимчасово окупованому місті ввели новий перелік обов’язкових книг для вивчення в закладах середньої освіти. У них повний радянський набір. Маріупольські учні мають тепер читати "Молоду гвардію" Олександра Фадєєва, "Брестську фортецю" Сергія Симонова та "Як закалялась сталь" Миколи Оставського", — кажуть у Маріупольській міській раді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін звільнив "маріупольського мʼясника" генерала Мізінцева. 

А також, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали мобілізацію українців. 

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