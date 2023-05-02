У Маріуполі школярів змушують писати листи подяки військовим РФ

Російські військові. Фото: РосЗМІ

Маріупольських школярів змушують висловлювати подяку російським окупантам. Старшокласники отримали завдання — написати листи подяки російським військовим.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада на своїй Telegram-сторінці.

Читайте також:

Деталі

Як кажуть у Міськраді, вчителі надають шаблон, згідно з яким кожен учень має подякувати за "спеціальну військову операцію". І це при тому, що більшість з дітей втратили своїх близьких чи друзів саме під так званої "СВО".

"Зазначимо, що також у тимчасово окупованому місті ввели новий перелік обов’язкових книг для вивчення в закладах середньої освіти. У них повний радянський набір. Маріупольські учні мають тепер читати "Молоду гвардію" Олександра Фадєєва, "Брестську фортецю" Сергія Симонова та "Як закалялась сталь" Миколи Оставського", — кажуть у Маріупольській міській раді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін звільнив "маріупольського мʼясника" генерала Мізінцева.

А також, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали мобілізацію українців.