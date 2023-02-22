Взрывы в Мариуполе 21 февраля: уничтожен склад боеприпасов врага

ВСУ нанесли очередной удар по объектам оккупантов в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе поздно вечером 21 февраля раздалась серия взрывов. Известно, что украинские Силы обороны уничтожили вклад боеприпасов оккупантов в городе.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Что известно

Как отмечается в сообщении, было слышно не менее 11 взрывов. Вероятно, часть из них — враждебная противовоздушная оборона.

"Первый взрыв раздался в 22:33. Предварительно есть информация о двух попаданиях — в районе АС-2 (Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район). Вероятно в местах скопления вражеской силы", — пишет горсовет.

Также сообщается о проблемах со светом и связью в Центральном и Левобережном районах.

Через некоторое время в Мариупольском горсовете сообщили, что есть подтверждение результатов атаки. В районе аэропорта (Центральный район) уничтожен склад боеприпасов оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 21 февраля во временно оккупированном Мариуполе раздались мощные взрывы. По словам местных жителей, взрывы были настолько мощными, что у многих "тряслись" дома.

Кстати, военный эксперт Дмитрий Снегирев ранее объяснил причину сосредоточения вражеских войск под Мариуполем. Российские оккупационные войска сконцентрировали в районе Мариуполя группировку численностью до 30 тысяч человек. Враг опасается, что Вооруженные силы Украины нанесут контрудар в этом направлении.

Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS