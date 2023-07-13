В Мариуполе уничтожена казарма с кадыровцами, есть раненые, — Андрющенко

Бойцы кадыровских подразделений. Фото: "Кавказ Реалии"

В Мариуполе, несмотря на заявления российских оккупантов, была поражена казарма кадыровцев на территории ММК им. Ильича. Известно о том, что раненых боевиков тайно вывозили в направлении Донецка.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале советник официального городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Удар по Мариуполю

Вчера, 12 июля, в Мариуполе раздались взрывы. Российские пропагандистские СМИ заявили тогда, что это сработала система ПВО окупантов, расположенная в захваченном украинском городе.

Но, как отметил Петр Андрющенко, есть информация о том, что российская ПВО сбила не все ракеты, которыми был нанесен удар по объектам окупантов в Мариуполе.

Пострадавшие кадыровцы

По данным украинских партизан, имело место попадание в казарму на территории ММК им. Ильича, где находились так называемые кадыровцы.

Известно о большом количестве раненых, тайно вывозимых в направлении Донецка.

"Судя по инфошуму в российской медиасреде, удар может быть сопоставим с "Юрьевскй бавовной", которую россияне тоже массированно маскировали под "работа ПВО", — подчеркнул Петр Андрющенко.

Андрющенко об ударе по Мариуполю

Напомним, что в начале июня ВСУ уничтожили полсотни кадыровцев еще в тренировочном лагере.