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ЗСУ знищили пів сотні кадировців ще у тренувальному таборі, — Генштаб

9 червня 2023 08:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ знищили пів сотні кадировців ще у тренувальному таборі, — Генштаб
Бойовики так званих кадировських загонів. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Донецьку на тренувальній базі завдяки точному удару українських військ було ліквідовано 56 кадировців. У окупованому українському місті чеченські бойовики знімали фейкові відео про свою участь у бойових діях і грабували місцеве населення.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

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Кадировці прибули до Донецька

За інформацією української розвідки, у південно-західній частині Донецька були помічені військовослужбовці кадировського підрозділу “Ахмат”.

Кадировці, як стало відомо українській стороні, займалися двома речами — знімали постановочні відео нібито про перебування на фронті та грабували місцеве населення.

Ліквідація ще до потрапляння на фронт

Але 6 червня українська армія припинила цю діяльність кадировських найманців.

В результаті влучного удару по тренувальній базі було знищено 56 кадировців. 

Кількість поранених ще уточнюється.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що на фронтах російсько-української війни, імовірно, знову з’являються військовослужбовці чеченських підрозділів, так звані кадировці.

Сам чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що вони будуть вести активні наступальні дії як на Сході, так на південному напрямку.

Аналітики ISW наголосили, що рішення знову задіяти у бойових діях чеченські підрозділи пов’язане із виведенням з Бахмута найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Імовірно, Кремль сприймав кадировців як невикористаний штурмовий ресурс, який може відновити здатність Росії проводити наступальні операції.

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