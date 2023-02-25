В Мариуполе снова горел зерновой терминал

Порт в Мариуполе

Судьба судна, которое было пригнано российскими властями в порт Мариуполя, снова стала объектом внимания после возникновения пожара в зерновом терминале. Как и ранее, причина возгорания была связана с попыткой работников терминала очистить его от остатков зерна, используя электричество.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Пожар в зерновом терминале

Пожар привел к тому, что остатки зерна вновь загорелись, после того как они были уничтожены в первые дни войны в результате обстрела реактивной артиллерией со стороны российских вооруженных сил.

"Практически нескончаемая история бега по кругу. Судно — терминал — пожар. Самое смешное — никто не тушит. Ждут, пока само погаснет. Снова. Очевидно, что необходимы меры для решения проблемы, которая приводит к таким рискованным и непредсказуемым последствиям", — написал Андрющенко.

Напомним, что мариупольские партизаны преподнесли своеобразный "сюрприз" оккупантам на годовщину вторжения. Ночью в городе раздался мощный взрыв, как оказалось — это был склад армии рф.

Также сообщалось, что в оккупированном Мариуполе все чаще раздаются взрывы на складах и базах с военной техникой россиян. Однако пропагандисты продолжают рассказывать людям, что работает ПВО, хотя им уже не верят.

У захватчиков ежедневная истерика из-за взрывов на складах и базах с оружием в Мариуполе. Они пытаются обмануть людей, что якобы работает ПВО, на самом деле мариупольцы уже начали догадываться, что это не так.