В Мариуполе уничтожен очередной состав с боекомплектами окупантов, — Андрющенко

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Мариупольские партизаны преподнесли своеобразный "сюрприз" оккупантам на годовщину вторжения. Ночью в городе раздался мощный взрыв, как оказалось — это был склад армии рф.

Об этом в своем Telegram рассказал заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ночной "хлопок" в Мариуполе

Ночью 24 февраля в Мариуполе раздался мощный взрыв. Как оказалось позже, партизаны взорвали склад с боекомплектами оккупантов.

"Группа Мариупольского Сопротивления подтверждает минус состав БК по яркому пожару в районе Новоселовка Центрального района и саундтреку детонации снарядов", — написал Андрющенко.

Позже он заявил, что взрывы раздавались и 25 февраля утром в районе возле деревень Ялта и Юрьевка. По словам Андрющенко, там "большая концентрация оккупантов".

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты продолжают успокаивать мариупольцев работой ПВО в городе.

Однако жители города уже начали догадываться, что на самом деле так захватчики пытаются скрыть собственные потери, в том числе подорванные склады.