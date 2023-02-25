В Мариуполе уничтожен очередной состав с боекомплектами окупантов, — Андрющенко

Очевидно не ПВО: в Мариуполе взорвался склад с боекомплектами окупантов
Мариупольские партизаны преподнесли своеобразный "сюрприз" оккупантам на годовщину вторжения. Ночью в городе раздался мощный взрыв, как оказалось — это был склад армии рф.
Об этом в своем Telegram рассказал заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Ночной "хлопок" в Мариуполе
Ночью 24 февраля в Мариуполе раздался мощный взрыв. Как оказалось позже, партизаны взорвали склад с боекомплектами оккупантов.
"Группа Мариупольского Сопротивления подтверждает минус состав БК по яркому пожару в районе Новоселовка Центрального района и саундтреку детонации снарядов", — написал Андрющенко.
Позже он заявил, что взрывы раздавались и 25 февраля утром в районе возле деревень Ялта и Юрьевка. По словам Андрющенко, там "большая концентрация оккупантов".
Напомним, ранее мы писали, что оккупанты продолжают успокаивать мариупольцев работой ПВО в городе.
Однако жители города уже начали догадываться, что на самом деле так захватчики пытаются скрыть собственные потери, в том числе подорванные склады.