Оккупанты врут о работе ПВО в Мариуполе, скрывая взрывы на собственных базах

Настоящая истерика: оккупанты пытаются успокоить мариупольцев работой ПВО, однако те им не доверяют
В оккупированном Мариуполе все чаще раздаются взрывы на складах и базах с военной техникой россиян. Однако пропагандисты продолжают рассказывать людям, что работает ПВО, хотя им уже не верят.
Переписку в одном из мариупольских чатов обнародовал заместитель мэра города Петр Андрющенко.
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"Хлопки" в Мариуполе
У захватчиков ежедневная истерика из-за взрывов на складах и базах с оружием в Мариуполе. Они пытаются обмануть людей, что якобы работает ПВО, на самом деле мариупольцы уже начали догадываться, что это не так.
Одну из таких переписок обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В нем жители обсуждают странные звуки, но пропагандисты говорят о работе ПВО.
Люди пишут, что это настоящие "прилеты".
Напомним, мощные взрывы в Мариуполе, произошедшие 21-22 февраля, повлекли за собой панику и боязнь среди мариупольчан.
Также мы писали, что в одно из учебных заведений Мариуполя поступило мобилизационное распоряжение. Оккупанты начали в городе открытый набор на военную службу.