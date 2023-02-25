Оккупанты врут о работе ПВО в Мариуполе, скрывая взрывы на собственных базах

Оккупанты врут о работе ПВО, скрывая взрывы на складах с оружием

В оккупированном Мариуполе все чаще раздаются взрывы на складах и базах с военной техникой россиян. Однако пропагандисты продолжают рассказывать людям, что работает ПВО, хотя им уже не верят.

Переписку в одном из мариупольских чатов обнародовал заместитель мэра города Петр Андрющенко.

"Хлопки" в Мариуполе

У захватчиков ежедневная истерика из-за взрывов на складах и базах с оружием в Мариуполе. Они пытаются обмануть людей, что якобы работает ПВО, на самом деле мариупольцы уже начали догадываться, что это не так.

Одну из таких переписок обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В нем жители обсуждают странные звуки, но пропагандисты говорят о работе ПВО.

Люди пишут, что это настоящие "прилеты".

Напомним, мощные взрывы в Мариуполе, произошедшие 21-22 февраля, повлекли за собой панику и боязнь среди мариупольчан.

Также мы писали, что в одно из учебных заведений Мариуполя поступило мобилизационное распоряжение. Оккупанты начали в городе открытый набор на военную службу.