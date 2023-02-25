У Маріуполі знову горів зерновий термінал
Доля судна, яке було пригнано російською владою до порту Маріуполя, знову стало об'єктом уваги після виникнення пожежі у зерновому терміналі. Як і раніше, причина займання була пов'язана зі спробою працівників термінала очистити його від залишків зерна, використовуючи електрику.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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Пожежа у зерновому терміналі
Пожежа призвела до того, що залишки зерна знову спалахнули після того, як їх було знищено в перші дні війни в результаті обстрілу реактивною артилерією з боку російських збройних сил.
"Практично нескінченна історія бігу по колу. Судно — термінал — пожежа. Найсмішніше — ніхто не гасить. Чекають, як саме згасне. Знову. Очевидно, що необхідні заходи для розв'язання проблеми, яка призводить до таких ризикованих та непередбачуваних наслідків", — написав Андрющенко.
Нагадаємо, що маріупольські партизани піднесли своєрідний "сюрприз" окупантам на річницю вторгнення. Вночі в місті пролунав сильний вибух, як виявилося, це був склад армії росії.
Також повідомлялося, що в окупованому Маріуполі все частіше лунають вибухи на складах та базах із військовою технікою росіян. Проте пропагандисти продовжують розповідати людям, що працює ППО, хоч їм уже не вірять.
У загарбників щоденна істерика через вибухи на складах та базах зі зброєю у Маріуполі. Вони намагаються обдурити людей, що нібито працює ППО. Насправді маріупольці вже почали здогадуватися, що це не так.