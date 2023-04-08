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У Мелітополі війська рф відібрали у дітей ліцей та перетворили його на офіс

8 квітня 2023 08:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські військові/Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Мелітополі Запорізької області російські окупанти вкрали у дітей ліцей №10. Вони перетворили його на офісну будівлю.

Про це повідомляє РІА-Мелітополь.

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Деталі

Ліцей розташований на вулиці Івана Алєксєєва. Окупанти вирубали кущі та дерева, які були поряд з будівлею. До того ж вони встановили металеву огорожу. 

"Як стало відомо РІА-Мелітополь, у будівлі ліцею на першому поверсі розмістилося фейкове Міністерство освіти і науки Запорізької області на чолі зі зрадницею Оленою Шапуровою", — йдеться у повідомленні.

На другому поверсі ліцею розташований російський департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства. Його очолює зрадник Олексій Тегімабев.

Шапуровій та Тегімабеву вже повідомлено про підозру за державну зраду.

Місцеві мешканці міста розповіли, що раніше через подвір'я ліцею можна було з легкістю пройти. Сьогодні росіяни закрили входи на територію та не пускають туди людей. До того ж окупанти можуть зупинити цивільних, які перебувають недалеко від будівлі. Вони проводять обшуки. 

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що вибухи поблизу міста увечері 6 квітня пролунали у місці, де була зосереджена техніка й особовий склад росіян. Окупанти звозили те все упродовж чотирьох днів. 

Також ми писали, що понад 700 мешканців Мелітополя та його околиць було зареєстровано як колабораціоністів, які співпрацюють з російськими окупантами. Вони брали участь в організації фейкового референдуму або працюють в окупаційних "органах" та установах.

Додамо, міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що ранковий вибух 5 квітня у місті стався в районі військового аеродрому та локомотивного депо. За його словами, саме там останнім часом відбувається знищення окупантів та ворожої техніки.

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