В Мелитополе оккупанты обустроили территорию санатория под полевой госпиталь, — Генштаб
Продолжаются 547 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Враг продолжает использовать гражданскую инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 24 августа
Сообщается, что в Мелитополе Запорожской области оккупанты обустроили территорию санатория под полевой госпиталь. Там на лечении находятся около сотни раненых.
Заметим, что сам город находится под временной оккупацией со стороны Российской Федерации с 26 февраля прошлого года.
В Генштаб также отмечают, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла:
- 2 удара по пунктам управления,
- 9 ударов по районам сосредоточения личного состава,
- 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 2 пункта управления,
- 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- 2 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
Напомним, Силы обороны Украины постепенно продвигаются на всех участках фронта, освобождая территории от захватчиков. В частности, на юге, где на днях преуспевали вблизи одного из населенных пунктов.
ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Там украинские защитники пользовались успехом в районе населенного пункта Новопрокоповка, где закрепляются на достигнутых рубежах.