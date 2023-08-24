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В Мелитополе оккупанты обустроили территорию санатория под полевой госпиталь, — Генштаб

24 августа 2023 06:57
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Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 24 августа
Военнослужащие РФ. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 547 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Враг продолжает использовать гражданскую инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 24 августа

Сообщается, что в Мелитополе Запорожской области оккупанты обустроили территорию санатория под полевой госпиталь. Там на лечении находятся около сотни раненых.

Заметим, что сам город находится под временной оккупацией со стороны Российской Федерации с 26 февраля прошлого года.

В Генштаб также отмечают, что авиация  Сил обороны за прошедшие сутки нанесла:

  • 2 удара по пунктам управления,
  • 9 ударов по районам сосредоточения личного состава,
  • 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
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Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • 2 пункта управления,
  • 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
  • 2 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Напомним, Силы обороны Украины постепенно продвигаются на всех участках фронта, освобождая территории от захватчиков. В частности, на юге, где на днях преуспевали вблизи одного из населенных пунктов.

ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Там украинские защитники пользовались успехом в районе населенного пункта Новопрокоповка, где закрепляются на достигнутых рубежах.

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