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ЗСУ мали успіх поблизу Новопрокопівки на Мелітопльському напрямку, — Генштаб

23 серпня 2023 11:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ мали успіх поблизу Новопрокопівки на Мелітопльському напрямку, — Генштаб
Танк українських захисників. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України поступово просуваються на усіх ділянках фронту, звільняючи території від загарбників. Зокрема, на півдні, де днями мали успіх поблизу одного з населених пунктів. 

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. 

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За словами Ковальова, ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Там українські захисники мали успіх у районі населеного пункту Новопрокопівка, де закріплюються на досягнутих рубежах. 

Сили оборони дають гідну відсіч російським ворогам, а саме завдають ураження артилерією по цілях противника, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Повідомлення про успіхи ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, впродовж минулої доби українські військові знищили близько 480 російських окупантів. Окрім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати важливу військову техніку, зокрема танки, бойові броньовані машини та БпЛА.

Також ми писали, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чому в російських окупантів не закінчуються ракети. За її словами, ворог продовжує їх виробляти. Вона стверджує, найкращий механізм припинення виготовлення ракет в РФ — посилення санкцій.

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