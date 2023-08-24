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У Мелітополі окупанти облаштували територію санаторію під польовий шпиталь, — Генштаб

24 серпня 2023 06:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 24 серпня
Військовослужбовці РФ. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 547 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Ворог продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 24 серпня

Повідомляється, що у Мелітополі Запорізької області окупанти облаштували територію санаторію під польовий шпиталь. Там на лікуванні перебуває близько сотні поранених.

Зауважимо, саме місто перебуває під тимчасовою окупацією з боку Російської Федерації з 26 лютого минулого року.

У Генштаб також зазначають, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала:

  • 2 удари по пунктах управління,
  • 9 ударів по районах зосередження особового складу, 
  • 4 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.
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Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

  • 2 пункти управління,
  • 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
  • 2 артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.

Нагадаю, Сили оборони України поступово просуваються на усіх ділянках фронту, звільняючи території від загарбників. Зокрема, на півдні, де днями мали успіх поблизу одного з населених пунктів. 

ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Там українські захисники мали успіх у районі населеного пункту Новопрокопівка, де закріплюються на досягнутих рубежах. 

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