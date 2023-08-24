У Мелітополі окупанти облаштували територію санаторію під польовий шпиталь, — Генштаб
Триває 547 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Ворог продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 24 серпня
Повідомляється, що у Мелітополі Запорізької області окупанти облаштували територію санаторію під польовий шпиталь. Там на лікуванні перебуває близько сотні поранених.
Зауважимо, саме місто перебуває під тимчасовою окупацією з боку Російської Федерації з 26 лютого минулого року.
У Генштаб також зазначають, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала:
- 2 удари по пунктах управління,
- 9 ударів по районах зосередження особового складу,
- 4 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
- 2 пункти управління,
- 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
- 2 артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.
Нагадаю, Сили оборони України поступово просуваються на усіх ділянках фронту, звільняючи території від загарбників. Зокрема, на півдні, де днями мали успіх поблизу одного з населених пунктів.
ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Там українські захисники мали успіх у районі населеного пункту Новопрокопівка, де закріплюються на досягнутих рубежах.