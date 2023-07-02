В Мелитополе оккупанты разместили крематории на территории детского санатория

Российский флаг в Мелитополе. Фото: росСМИ

Российские оккупанты разместили мобильный крематорий на территории детского санатория в Мелитополе. Захватчики всеми способами пытаются скрыть реальные потери на войне в Украине.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

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"Мобильный крематорий они также расположили в Мелитополе на территории детского санатория, который они уже давно превратили в свой военный госпиталь. Они чувствуют жители нескольких районов города, ведь они его используют почти круглосуточно", — сказал Федоров.

Кроме того, он рассказал, что мобильный крематорий, в котором сжигают тела россиян, находится и на территории Бердянского порта и работает в режиме 24/7.

"В настоящее время кремации подлежат около 50 тел, недавно привезенных из районов ведения боевых действий в местный морг", — добавил городской голова Мелитополя.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты начали перестрелку с сотрудниками ФСБ и комендатуры. Ночь для местных жителей была неспокойной.

Добавим, оккупационные власти заявляют, что ВСУ взяли под контроль населенный пункт в Запорожье.