В Мелитополе раздалось несколько взрывов: что известно

Оккупированный россиянами Мелитополь

В понедельник, 27 марта, в оккупированном российскими захватчиками Мелитополе раздался ряд взрывов. Детали инцидента обещают обнародовать позже.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале официальный городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Взрывы в Мелитополе

Сегодня, 27 марта, утром в Мелитополе раздалось несколько взрывов.

Детали глава городского совета пообещал обнародовать позже.

Что говорят в городе

Мелитопольские СМИ и Telegram-каналы опубликовали аудио- и видеоподтверждение факта взрывов.

Местные жители в соцсетях и мессенджерах также подтверждают ряд взрывов.

Взрывы, по свидетельству мелитопольцев, были слышны в разных районах города, в частности, в центральной части Мелитополя.

Напомним, что утром 23 марта в Мелитополе также раздался взрыв. На улице Ивана Алексеева, в районе пожарной части, сработало самодельное взрывное устройство.

Как сообщили оккупанты, пострадал сотрудник псевдополиции. Его с многочисленными травмами доставили в больницу.

Фото из российских СМИ