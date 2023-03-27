В Мелитополе раздалось несколько взрывов: что известно
В понедельник, 27 марта, в оккупированном российскими захватчиками Мелитополе раздался ряд взрывов. Детали инцидента обещают обнародовать позже.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале официальный городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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Взрывы в Мелитополе
Сегодня, 27 марта, утром в Мелитополе раздалось несколько взрывов.
Детали глава городского совета пообещал обнародовать позже.
Что говорят в городе
Мелитопольские СМИ и Telegram-каналы опубликовали аудио- и видеоподтверждение факта взрывов.
Местные жители в соцсетях и мессенджерах также подтверждают ряд взрывов.
Взрывы, по свидетельству мелитопольцев, были слышны в разных районах города, в частности, в центральной части Мелитополя.
Напомним, что утром 23 марта в Мелитополе также раздался взрыв. На улице Ивана Алексеева, в районе пожарной части, сработало самодельное взрывное устройство.
Как сообщили оккупанты, пострадал сотрудник псевдополиции. Его с многочисленными травмами доставили в больницу.
Фото из российских СМИ