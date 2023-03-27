​У Мелітополі пролунало кілька вибухів: що відомо

Окупований росіянами Мелітополь

У понеділок, 27 березня, в окупованому російськими загарбниками Мелітополі пролунала низка вибухів. Деталі інциденту обіцяють оприлюднити пізніше.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіційний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Вибухи у Мелітополі

Сьогодні, 27 березня, зранку у Мелітополі пролунало кілька вибухів.

Деталі очільник міської ради пообіцяв оприлюднити пізніше.

Що говорять у місті

Мелітопольські ЗМІ та Telegram-канали опублікували аудіо- та відеопідтвердження факту вибухів.

Місцеві мешканці у соцмережах та месенджерах також підтверджують низку вибухів.

Вибухи, за свідченням мелітопольців, було чутно у різних районах міста, зокрема, у центральній частині Мелітополя.

Нагадаємо, що зранку 23 березня у Мелітополі також пролунав вибух. На вулиці Івана Алексєєва, в районі пожежної частини, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомили окупанти, постраждав співробітник псевдополіції. Його з численними травмами доправили до лікарні.

Фото з російських ЗМІ