У Мелітополі пролунало кілька вибухів: що відомо
У понеділок, 27 березня, в окупованому російськими загарбниками Мелітополі пролунала низка вибухів. Деталі інциденту обіцяють оприлюднити пізніше.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіційний міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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Вибухи у Мелітополі
Сьогодні, 27 березня, зранку у Мелітополі пролунало кілька вибухів.
Деталі очільник міської ради пообіцяв оприлюднити пізніше.
Що говорять у місті
Мелітопольські ЗМІ та Telegram-канали опублікували аудіо- та відеопідтвердження факту вибухів.
Місцеві мешканці у соцмережах та месенджерах також підтверджують низку вибухів.
Вибухи, за свідченням мелітопольців, було чутно у різних районах міста, зокрема, у центральній частині Мелітополя.
Нагадаємо, що зранку 23 березня у Мелітополі також пролунав вибух. На вулиці Івана Алексєєва, в районі пожежної частини, спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Як повідомили окупанти, постраждав співробітник псевдополіції. Його з численними травмами доправили до лікарні.
Фото з російських ЗМІ