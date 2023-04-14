В Мелитополе прогремел мощный взрыв возле российской военной базы, — Федоров

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото из открытых источников

Сегодня, 14 апреля, в Мелитополе у железной дороги и локомотивного депо раздался мощный взрыв. Именно в районе депо российские оккупанты разместили технику, боеприпасы и ремонтную базу.

Об этом городской голова оккупированного россиянами города Иван Федоров заявил в эфире телеканала "Рада".

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Взрыв в Мелитополе

Утром 14 апреля в Мелитополе раздался мощный взрыв. Сила взрыва была такой, что его слышали даже в окрестных селах.

По предварительным данным, взрыв произошел у железной дороги и локомотивного депо.

Российская база под ударом

Детали мэр Мелитополя пообещал сообщить позже.

Но, добавил Иван Федоров, именно в районе локомотивного депо российские оккупанты концентрируют технику и боеприпасы.

Также на базе депо оккупационные войска открыли ремонтную базу. На этой базе раньше уже были взрывы, но она до сих пор полностью не уничтожена.

Напомним, ранее Иван Федоров сообщал, что утренний взрыв 5 апреля в городе произошел в районе военного аэродрома и локомотивного депо. По его словам, именно там в последнее время происходит уничтожение окупантов и вражеской техники.