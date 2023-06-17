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В Мелитополе произошла стрельба между пьяными военными РФ и работниками ФСБ

17 июня 2023 09:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Мелитополе произошла стрельба между пьяными военными РФ и работниками ФСБ
Российские оккупанты. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во временно оккупированном Мелитополе российские военные начали перестрелку с сотрудниками ФСБ и комендатуры. Ночь для местных жителей была неспокойной.

Об этом сообщает местное издание РИА-Мелитополь.

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Как это произошло

Военные РФ, жившие в одной из квартир девятиэтажного дома возле детской площадки "Бастион" на бульваре 30-летия Победы, начали вести себя громко с 22:00.

Они пели песни, включали во всю громкость музыку, ругались и кричали с балконов. После этого стали стрелять. Это все происходило возле комендатуры, дежурившей в корпусе бывшего училища №24.

"Гулянка рашистов достала местных жителей, и они вызвали полицию. Однако те справиться с военными не смогли. Поэтому на помощь прибыли: военная полиция, ФСБшнки, сотрудники военной комендатуры и других силовых ведомств", — говорится в сообщении.

Также пьяные оккупанты выкрикивали с балкона:

"Вы крысы-тыловые, а мы воевали".

Потом вообще начали стрелять по тем, кто приехал их успокаивать. В конце концов, ночная гулянка российских солдат закончилась тем, что в квартире, где они находились, выбили двери, избили военных и увезли неизвестно куда.

Мелитопольцы рассказали, что не могли заснуть до трех часов ночи из-за шума и стрельбы.

Напомним, российские оккупационные войска пытаются сделать из Мелитополя логистический центр. Однако все бесполезно, ведь даже украинская железная дорога не хочет работать на врага.

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