У Мелітополі заблокована логістика ворога через вибух на ділянці залізниці, — Федоров
Російські окупаційні війська намагаються зробити з Мелітополя логістичний центр. Однак все марно, адже навіть українська залізниця не хоче працювати на ворога.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Логістика ворога стала заблокованою
Федоров повідомляє, що завдяки широкій мережі залізничних колій росіяни перетворили Мелітополь на хаб для транспортування військових і техніки на Запорізьку лінію фронту.
"На зворотньому шляху через місто везуть награбоване з прифронтових населених пунктів в сторону Криму або Новоазовська і далі на Росію", — пише Федоров.
Однак від вчорашнього вибуху в місті постраждала ділянка залізниці. Це сталось часе в той час, коли по колії рухався ворожий потяг із Дніпрорудного із викраденою росіянами залізною рудою.
Як наслідок, окупанти втратили 5 вагонів, які зайшли з рельс, логістичний шлях заблокований через пошкодження 50 метрів залізнчного полотна.
"Окупанти традиційно зігнали військових для пошуку диверсантів. Проте ніяк не зрозуміють: все українське проти них - і населення, і шляхи, і земля", — зазначив Федоров.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Мелітополі російські окупанти шантажують місцевих жителів, у яких є діти-випускники. Тим погрожують не віддати атестати про завершення навчання, якщо батьки не отримають російське громадянство.