У Мелітополі заблокована логістика ворога через вибух на ділянці залізниці, — Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: google.com

Російські окупаційні війська намагаються зробити з Мелітополя логістичний центр. Однак все марно, адже навіть українська залізниця не хоче працювати на ворога.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Федоров повідомляє, що завдяки широкій мережі залізничних колій росіяни перетворили Мелітополь на хаб для транспортування військових і техніки на Запорізьку лінію фронту.

"На зворотньому шляху через місто везуть награбоване з прифронтових населених пунктів в сторону Криму або Новоазовська і далі на Росію", — пише Федоров.

Логістичний шлях росіян став заблокованим через пошкодження залізничних колій. Фото: Іван Федоров

Однак від вчорашнього вибуху в місті постраждала ділянка залізниці. Це сталось часе в той час, коли по колії рухався ворожий потяг із Дніпрорудного із викраденою росіянами залізною рудою.

Як наслідок, окупанти втратили 5 вагонів, які зайшли з рельс, логістичний шлях заблокований через пошкодження 50 метрів залізнчного полотна.

"Окупанти традиційно зігнали військових для пошуку диверсантів. Проте ніяк не зрозуміють: все українське проти них - і населення, і шляхи, і земля", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Мелітополі російські окупанти шантажують місцевих жителів, у яких є діти-випускники. Тим погрожують не віддати атестати про завершення навчання, якщо батьки не отримають російське громадянство.