Українців в окупації просять повідомляти про тих, хто готує російські "вибори"
Українці мають ігнорувати незаконні "вибори", які Російська Федерація планує провести в окупації. Також мешканців окупованих територій просять передавати інформацію про колаборантів, які організовують цей незаконний процес.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Ігнорування "виборів"
Громадян України, які перебувають на окупованих територіях, попросили не брати участь у незаконних “виборах”, які Російська Федерація готує у захоплених українських областях.
Рух спротиву "Жовта стрічка" наголосив на тому, як варто поводитися мешканцям окупованих територій в цій ситуації:
- не спілкуватися із російськими агітаторами;
- знищувати усі агітматеріали;
- маркувати літерою "Ї" місця проживання представників російських партій та офіси самих партій;
- друкувати і розвішувати листівки з текстами "Виборів не буде, а буде суд і буде Гаага".
Інформаційна допомога
Крім того, у Центрі національного спротиву наголосили на необхідності передачі українським органам даних про тих колаборантів, які беруть участь у проведенні незаконних "виборів".
Усю наявну інформацію можна передати в анонімний телеграм-бот спротиву або на електронну скриньку [email protected].
Нагадаємо, що 20 травня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що проросійська влада готується до виборів на окупованих територіях. Вони хочуть їх провести восени 2023 року.