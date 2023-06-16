Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українців в окупації просять повідомляти про тих, хто готує російські "вибори" arrow

Українців в окупації просять повідомляти про тих, хто готує російські "вибори"

16 червня 2023 14:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українців в окупації просять повідомляти про тих, хто готує російські "вибори"
Російська виборча дільниця на окупованій українській території. Фото: "Новини Донбасу"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українці мають ігнорувати незаконні "вибори", які Російська Федерація планує провести в окупації. Також мешканців окупованих територій просять передавати інформацію про колаборантів, які організовують цей незаконний процес.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Ігнорування "виборів"

Громадян України, які перебувають на окупованих територіях, попросили не брати участь у незаконних “виборах”, які Російська Федерація готує у захоплених українських областях.

Рух спротиву "Жовта стрічка" наголосив на тому, як варто поводитися мешканцям окупованих територій в цій ситуації:

  • не спілкуватися із російськими агітаторами;
  • знищувати усі агітматеріали;
  • маркувати літерою "Ї" місця проживання представників російських партій та офіси самих партій;
  • друкувати і розвішувати листівки з текстами "Виборів не буде, а буде суд і буде Гаага".

Інформаційна допомога

Крім того, у Центрі національного спротиву наголосили на необхідності передачі українським органам даних про тих колаборантів, які беруть участь у проведенні незаконних "виборів".

Усю наявну інформацію можна передати в анонімний телеграм-бот спротиву або на електронну скриньку [email protected].

Нагадаємо, що 20 травня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що проросійська влада готується до виборів на окупованих територіях. Вони хочуть їх провести восени 2023 року.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB