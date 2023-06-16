Українців в окупації просять повідомляти про тих, хто готує російські "вибори"

Російська виборча дільниця на окупованій українській території. Фото: "Новини Донбасу"

Українці мають ігнорувати незаконні "вибори", які Російська Федерація планує провести в окупації. Також мешканців окупованих територій просять передавати інформацію про колаборантів, які організовують цей незаконний процес.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Ігнорування "виборів"

Громадян України, які перебувають на окупованих територіях, попросили не брати участь у незаконних “виборах”, які Російська Федерація готує у захоплених українських областях.

Рух спротиву "Жовта стрічка" наголосив на тому, як варто поводитися мешканцям окупованих територій в цій ситуації:

не спілкуватися із російськими агітаторами;

знищувати усі агітматеріали;

маркувати літерою "Ї" місця проживання представників російських партій та офіси самих партій;

друкувати і розвішувати листівки з текстами "Виборів не буде, а буде суд і буде Гаага".

Інформаційна допомога

Крім того, у Центрі національного спротиву наголосили на необхідності передачі українським органам даних про тих колаборантів, які беруть участь у проведенні незаконних "виборів".

Усю наявну інформацію можна передати в анонімний телеграм-бот спротиву або на електронну скриньку [email protected].

Нагадаємо, що 20 травня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що проросійська влада готується до виборів на окупованих територіях. Вони хочуть їх провести восени 2023 року.