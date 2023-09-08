В Мелитополе "выборы": оккупанты начали домовое голосование

Российские войска в подъезде с гражданскими. Фото: АА

Сегодня, 8 сентября, во временно оккупированном Мелитополе российские войска начинают двухдневное голосование.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров .

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Коллаборант и наместник Кремля Евгений Балицкий издал указ считать 8 сентября не просто выходным, а праздничным днем.

Члены так называемых избирательных комиссий ходили по квартирам и пристально смотрели, за кого именно жители ставят галочки во время голосования, чтобы все было так, как задумал Кремль.

"В других населенных пунктах оккупанты уже "отпраздновали". "Гости" пришли с автоматами, а "голосование" было "открытым" по-рашистски", — добавил Федоров.

Напомним, ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях "избирательная кампания" проходит под давлением. Захватчики силой заставляют украинцев брать российские паспорта, чтобы составить "картинку" для международных партнеров.

Добавим, по информации британской разведки, на псевдовыборах РФ на временно оккупированных территориях Украины победит "Единая Россия" Россия проведет выборы 8-10 сентября в оккупации параллельно выборам в РФ.