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У Мелітополі "вибори": окупанти розпочали побудинкове голосування

8 вересня 2023 11:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Мелітополі "вибори": окупанти розпочали побудинкове голосування
Російські війська в підʼїзді з цивільними. Фото: АА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 8 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі російські війська розпочинають дводенне побудинкове голосування.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Колаборант та намісник Кремля Євген Балицький видав указ вважати 8 вересня не просто вихідним, а святковим днем.

Члени так званих виборчих комісій ходили по квартирах і пильно дивились, за кого саме мешканці ставлять галочки під час голосування, аби все було так, як задумав Кремль.

"У інших населених пунктах окупанти вже "відсвяткували". "Гості" прийшли з автоматами, а "голосування" було "відкритим" по-рашистськи", — додав Федоров. 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях "виборча кампанія" проходить під тиском. Загарбники силою змушують українців брати російські паспорти, аби скласти "картинку" для міжнародних партнерів.

Додамо, за інформацією британської розвідки, на псевдовиборах РФ на тимчасово окупованих територіях України переможе "Єдина Росія". Росія проведе вибори 8-10 вересня в окупації паралельно з виборами в РФ.

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