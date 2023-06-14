В Мелитополе заблокирована логистика врага из-за взрыва на участке железной дороги, — Федоров

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: google.com

Российские оккупационные войска пытаются сделать из Мелитополя логистический центр. Однако все бесполезно, ведь даже украинская железная дорога не хочет работать на врага.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Федоров сообщает, что благодаря широкой сети железнодорожных путей россияне превратили Мелитополь в хаб для транспортировки. военных и техники на Запорожскую линию фронта

"На обратном пути через город везут награбленное из прифронтовых населенных пунктов в сторону Крыма или Новоазовска и дальше в Россию", — пишет Федоров.

Логистический путь россиян стал заблокирован из-за повреждений железнодорожных путей. Фото: Иван Федоров

Однако от вчерашнего взрыва в городе пострадал участок железной дороги. Это произошло в то время, когда по пути двигался вражеский поезд из Днепрорудного с похищенной россиянами железной рудой.

Как следствие, оккупанты потеряли 5 вагонов, зашедших с рельсов, логистический путь заблокирован из-за повреждения 50 метров железнодорожного полотна.

"Оккупанты традиционно согнали военных для поиска диверсантов. Однако никак не поймут: все украинское против них - и население, и пути, и земля", — отметил Федоров.

Напомним, ранее мы писали, что в Мелитополе российские оккупанты шантажируют местных жителей, у которых есть дети-выпускники. Тем угрожают не отдать аттестаты о завершении учебы, если родители не получат российское гражданство.