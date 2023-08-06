В сети показали многоэтажку в Орехове, в которую попала вражеская ракета
Сегодня, 6 августа, российские оккупанты обстреляли город Орехов Запорожской области. Вражеская ракета попала в девятиэтажный жилой дом.
Об этом сообщает ГСЧС.
Атака РФ на Орехов
В результате российского обстрела произошел пожар в многоэтажке. На место происшествия сразу прибыли спасатели, однако оккупанты начали повторный обстрел.
"Во время работы спецтехники начался повторный обстрел, поэтому чрезвычайники прекратили работу на высоте. Пожар уже ликвидирован", — говорится в сообщении.
К счастью, люди не пострадали.
"Террористы продолжают воевать с жилыми домами и уничтожают целые украинские города", — написал глава ГСЧС Сергей Крук в Twitter.
Напомним, в Запорожье сегодня ночью, 6 августа, раздались взрывы. В регионе, а также большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что вчера, 5 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Удар был нанесен по окрестностям города.