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В сети показали многоэтажку в Орехове, в которую попала вражеская ракета

6 августа 2023 14:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали многоэтажку в Орехове, в которую попала вражеская ракета
Многоэтажка в Орехове. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 августа, российские оккупанты обстреляли город Орехов Запорожской области. Вражеская ракета попала в девятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщает ГСЧС.

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В результате российского обстрела произошел пожар в многоэтажке. На место происшествия сразу прибыли спасатели, однако оккупанты начали повторный обстрел.

"Во время работы спецтехники начался повторный обстрел, поэтому чрезвычайники прекратили работу на высоте. Пожар уже ликвидирован", — говорится в сообщении.

К счастью, люди не пострадали.

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Многоэтажка в Орехове. Фото: ГСЧС
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Многоэтажка в Орехове. Фото: ГСЧС

"Террористы продолжают воевать с жилыми домами и уничтожают целые украинские города", — написал глава ГСЧС Сергей Крук в Twitter.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Запорожье сегодня ночью, 6 августа, раздались взрывы. В регионе, а также большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что вчера, 5 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Удар был нанесен по окрестностям города.

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