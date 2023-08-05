Ракетний удар по Запоріжжю: перші подробиці
5 серпня 2023 19:50
Обстріли Запоріжжя. Ілюстративне фото: Wikimedia Commons
Російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Удар було нанесено по околицях міста.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Читайте також:
Чи є постраждалі
"Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються", — додав він.
Вибухи у місті
Раніше у Запоріжжі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Сталося це під час масштабної повітряної тривоги в Україні.
Нагадаємо, 29 липня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки РФ загинули 32-річна жінка та 45-річний чоловік.