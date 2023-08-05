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Ракетний удар по Запоріжжю: перші подробиці

5 серпня 2023 19:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ракетний удар по Запоріжжю: перші подробиці
Обстріли Запоріжжя. Ілюстративне фото: Wikimedia Commons
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Удар було нанесено по околицях міста.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Чи є постраждалі

"Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються", — додав він.

Скриншот допису

Вибухи у місті

Раніше у Запоріжжі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Сталося це під час масштабної повітряної тривоги в Україні.  

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки РФ загинули 32-річна жінка та 45-річний чоловік.

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