Ракетний удар по Запоріжжю: перші подробиці

Обстріли Запоріжжя. Ілюстративне фото: Wikimedia Commons

Російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Удар було нанесено по околицях міста.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Чи є постраждалі

"Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються", — додав він.

Скриншот допису

Вибухи у місті

Раніше у Запоріжжі місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Сталося це під час масштабної повітряної тривоги в Україні.

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки РФ загинули 32-річна жінка та 45-річний чоловік.