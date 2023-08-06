У мережі показали багатоповерхівку в Оріхові, в яку влучила ворожа ракета

Багатоповерхівка в Оріхові. Фото: ДСНС

Сьогодні, 6 серпня, російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Ворожа ракета влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:

Атака РФ на Оріхів

Внаслідок російського обстрілу сталася пожежа в багатоповерхівці. На місце події відразу прибули рятувальники, однак окупанти розпочали повторний обстріл.

"Під час роботи спецтехніки почався повторний обстріл, тому надзвичайники припинили роботу на висоті. Наразі пожежа вже ліквідована", — йдеться у повідомленні.

На щастя, люди не постраждали.

Багатоповерхівка в Оріхові. Фото: ДСНС

Багатоповерхівка в Оріхові. Фото: ДСНС

"Терористи продовжують воювати з житловими будинками та знищують цілі українські міста", — написав голова ДСНС Сергій Крук у Twitter.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Запоріжжі сьогодні вночі, 6 серпня, пролунали вибухи. У регіоні, а також більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що вчора, 5 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Удар завдали по околицях міста.