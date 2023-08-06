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У мережі показали багатоповерхівку в Оріхові, в яку влучила ворожа ракета

6 серпня 2023 14:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали багатоповерхівку в Оріхові, в яку влучила ворожа ракета
Багатоповерхівка в Оріхові. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 серпня, російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Ворожа ракета влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок. 

Про це повідомляє ДСНС.

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Внаслідок російського обстрілу сталася пожежа в багатоповерхівці. На місце події відразу прибули рятувальники, однак окупанти розпочали повторний обстріл. 

"Під час роботи спецтехніки почався повторний обстріл, тому надзвичайники припинили роботу на висоті. Наразі пожежа вже ліквідована", — йдеться у повідомленні.

На щастя, люди не постраждали.

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Багатоповерхівка в Оріхові. Фото: ДСНС
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Багатоповерхівка в Оріхові. Фото: ДСНС

"Терористи продовжують воювати з житловими будинками та знищують цілі українські міста", — написав голова ДСНС Сергій Крук у Twitter.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Запоріжжі сьогодні вночі, 6 серпня, пролунали вибухи. У регіоні, а також більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. 

Також ми писали, що вчора, 5 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Удар завдали по околицях міста.

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