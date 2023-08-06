У мережі показали багатоповерхівку в Оріхові, в яку влучила ворожа ракета
Сьогодні, 6 серпня, російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Ворожа ракета влучила у дев'ятиповерховий житловий будинок.
Про це повідомляє ДСНС.
Атака РФ на Оріхів
Внаслідок російського обстрілу сталася пожежа в багатоповерхівці. На місце події відразу прибули рятувальники, однак окупанти розпочали повторний обстріл.
"Під час роботи спецтехніки почався повторний обстріл, тому надзвичайники припинили роботу на висоті. Наразі пожежа вже ліквідована", — йдеться у повідомленні.
На щастя, люди не постраждали.
"Терористи продовжують воювати з житловими будинками та знищують цілі українські міста", — написав голова ДСНС Сергій Крук у Twitter.
Нагадаємо, у Запоріжжі сьогодні вночі, 6 серпня, пролунали вибухи. У регіоні, а також більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що вчора, 5 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Удар завдали по околицях міста.