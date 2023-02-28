Какая ситуация в Бахмуте: 93 бригада показала фото

Активная оборона города подразделениями ВСУ продолжается еще с лета

На официальной Facebook странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали, как работают их артиллеристы, ведя огонь из 2С1 "Гвоздика" по российским позициям в Бахмуте. Воины бьют по врагу 122 калибром, передают Новини.LIVE.

А несколько дней назад на странице "Холодного Яра" появилось зрелищное видео работы БМП-2 разных подразделений бригады.

"В настоящее время на Бахмутском направлении бронегруппы играют выдающуюся роль в поддержке пехоты. Это сложная и чрезвычайно рискованная работа, ведь экипажи обычно ведут огонь по врагу в упор", — уточнялось в сообщении.

Напомним, на днях украинские позиции в Бахмуте посетил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, ситуация там напряженная.

"Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, пытающиеся прорвать оборону наших войск и оцепить город", — сказал Сырский.

Также он уточнил, что в боях за Бахмут украинские воины показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма.