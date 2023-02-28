Яка ситуація у Бахмуті: 93 бригада показала фото

У мережі показали блискучу роботу артилеристів у Бахмуті: фото
На офіційній Facebook сторінці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали, як працюють їхні артилеристи, ведучи вогонь із 2С1 "Гвоздика" по російських позиціях у Бахмуті. Воїни б'ють по ворогу 122-м калібром, передають Новини.LIVE.
А кілька днів тому на сторінці "Холодного Яру" з'явилося видовищне відео роботи БМП-2 різних підрозділів бригади.
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"Нині на Бахмутському напрямку бронегрупи відіграють визначну роль у підтримці піхоти. Це складна і надзвичайно ризикована робота, адже екіпажі зазвичай ведуть вогонь по ворогу впритул", — уточнювалось у дописі.
Нагадаємо, на днях українські позиції у Бахмуті відвідав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, ситуація там напружена.
"Попри суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто", — сказав Сирський.
Також він уточнив, що у боях за Бахмут українські воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму.