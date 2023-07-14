В сети показали гостиницу в Бердянске, в которой ликвидировали Цокова и других оккупантов
В сети показали бывшую гостиницу "Дюна" в Бердянске Запорожской области. Недавно в нем было ликвидировано генерал-лейтенанта российской армии Олег Цокова и других захватчики.
Фото распространилось в Telegram-каналах.
Гостиница в Бердянске
На снимках можно увидеть, что гостиница "Дюна" полностью разрушена. После "прилета" стало известно о гибели российского генерала Цокова и части личного состава ВС РФ.
Напомним, на юге Запорожской области был уничтожен генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков. В сентябре он был ранен, но тогда выжил.
Также мы писали, что в сентябре командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии, тогда еще генерал-майор Олег Цоков был ранен на территории Луганской области в районе Сватового. Он тогда был госпитализирован.