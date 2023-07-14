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В сети показали гостиницу в Бердянске, в которой ликвидировали Цокова и других оккупантов

14 июля 2023 10:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали гостиницу в Бердянске, в которой ликвидировали Цокова и других оккупантов
Отель в Бердянске. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети показали бывшую гостиницу "Дюна" в Бердянске Запорожской области. Недавно в нем было ликвидировано генерал-лейтенанта российской армии Олег Цокова и других захватчики.

Фото распространилось в Telegram-каналах.

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На снимках можно увидеть, что гостиница "Дюна" полностью разрушена. После "прилета" стало известно о гибели российского генерала Цокова и части личного состава ВС РФ.

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Отель в Бердянске. Фото: t.me/Donbas_Operativniy
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Отель в Бердянске. Фото: t.me/andriyshTime

Напомним, на юге Запорожской области был уничтожен генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков. В сентябре он был ранен, но тогда выжил.

Также мы писали, что в сентябре командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии, тогда еще генерал-майор Олег Цоков был ранен на территории Луганской области в районе Сватового. Он тогда был госпитализирован.

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