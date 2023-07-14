У мережі показали готель у Бердянську, в якому ліквідували Цокова та інших окупантів
У мережі показали колишній готель "Дюна" у Бердянську Запорізької області. Нещодавно в ньому було ліквідовано генерал-лейтенанта російської армії Олег Цоков та інших загарбників.
Фото поширилося у Telegram-каналах.
Готель у Бердянську
На знімках можна побачити, що готель "Дюна" повністю зруйнований. Після "прильоту" стало відомо про загибель російського генерала Цокова та частини особового складу ВС РФ.
Нагадаємо, на півдні Запорізької області був знищений генерал-лейтенант російської армії Олег Цоков. У вересні він уже був поранений, але тоді вижив.
Також ми писали, що у вересні командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії, тоді ще генерал-майора Олега Цокова було поранено на території Луганської області в районі Сватового. Він тоді був госпіталізований.