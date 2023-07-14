У мережі показали готель у Бердянську, в якому ліквідували Цокова та інших окупантів

Готель у Бердянську. Фото: соцмережі

У мережі показали колишній готель "Дюна" у Бердянську Запорізької області. Нещодавно в ньому було ліквідовано генерал-лейтенанта російської армії Олег Цоков та інших загарбників.

Фото поширилося у Telegram-каналах.

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На знімках можна побачити, що готель "Дюна" повністю зруйнований. Після "прильоту" стало відомо про загибель російського генерала Цокова та частини особового складу ВС РФ.

Готель у Бердянську. Фото: t.me/Donbas_Operativniy

Готель у Бердянську. Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, на півдні Запорізької області був знищений генерал-лейтенант російської армії Олег Цоков. У вересні він уже був поранений, але тоді вижив.

Також ми писали, що у вересні командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії, тоді ще генерал-майора Олега Цокова було поранено на території Луганської області в районі Сватового. Він тоді був госпіталізований.