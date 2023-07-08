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В сети показали, как разрослось кладбище "вагнеровцев" в Краснодарском крае

8 июля 2023 18:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали, как разрослось кладбище "вагнеровцев" в Краснодарском крае
Кладбище "вагнеровцев". Фото: t.me/sotaproject
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский исследователь военных захоронений Виталий Вотановский показал фотографии с дрона кладбища и часовни "вагнеровцев" в Краснодарском крае. Число могил значительно увеличилось с прошлого года.

Об этом сообщает SOTA.

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На кладбище в Краснодарском крае уже занято 60% площади. РосСМИ пишет, что в конце декабря было 48 могил. На сегодня, 8 июля, их насчитывается уже 824.

Кладбище "вагнеровцев"
Кладбище "вагнеровцев". Фото: t.me/sotaproject
Кладбище "вагнеровцев"
Кладбище "вагнеровцев". Фото: t.me/sotaproject
Кладбище "вагнеровцев"
Кладбище "вагнеровцев". Фото: t.me/sotaproject
Пост
Пост SOTA. Фото: скриншот

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет в Беларуси. Он сейчас находится на территории России, в Санкт-Петербурге.

Также мы писали, что в сети появились фото из архива главы частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. На кадрах видно, что он часто менял внешность, когда "путешествовал".

Добавим, строительство лагерей для наемников ЧВК "Вагнер", связанных с Пригожиным, началось в Осиповичском районе, расположенном на юго-западе Могилевской области в Беларуси. Снимки, сделанные местным жителем, показывают палатки, буржуйки и настилы внутри них.

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