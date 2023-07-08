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У мережі показали, як розрослося кладовище "вагнерівців" у Краснодарському краї

8 липня 2023 18:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали, як розрослося кладовище "вагнерівців" у Краснодарському краї
Цвинтар "вагнерівців". Фото: t.me/sotaproject
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський дослідник військових поховань Віталій Вотановський показав світлини з дрона цвинтаря і каплиці "вагнерівців" у Краснодарському краї. Кількість могил значно збільшилася з минулого року.

Про це повідомляє SOTA.

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На кладовищі у Краснодарському краї зайнято вже 60% площі. РосЗМІ пише, що наприкінці грудня було 48 могил. Станом на сьогодні, 8 липня, їх налічується вже 824.

Кладбище "вагнеровцев"
Цвинтар "вагнерівців". Фото: t.me/sotaproject
Кладбище "вагнеровцев"
Цвинтар "вагнерівців". Фото: t.me/sotaproject
Кладбище "вагнеровцев"
Цвинтар "вагнерівців". Фото: t.me/sotaproject
Пост
Допис SOTA. Фото: скриншот

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина немає у Білорусі. Він зараз перебуває на території Росії, у Санкт-Петербурзі.

Також ми писали, що у мережі з'явилися фото з архіву очільника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина. На кадрах видно, що він часто змінював зовнішність, коли "подорожував".

Додамо, будівництво таборів для найманців ПВК "Вагнер", пов'язаних із Пригожиним, розпочалося в Осиповичському районі, розташованому на південному заході Могилівської області у Білорусі. Знімки, зроблені місцевим жителем, показують намети, буржуйки і настили всередині них.

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