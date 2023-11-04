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В сети показали момент "прилета" по заводу в Керчи

4 ноября 2023 18:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали момент "прилета" по заводу в Керчи
Пожар в результате атаки на завод в Керчи. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети показали момент "прилета" во временно оккупированной Керчи. Местные над полуостровом видели ракеты.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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"Прилет" в Керчи

На видео можно увидеть, как в небе летают ракеты. После этого видно "прилет" по судоремонтному заводу. В результате атаки произошел пожар.

Оккупационные власти Крыма успокаивают местных и заявляют об успешной работе ПВО.

Напомним, возле Крымского моста был замечен густой дым. Местные говорят, что слышали взрывы.

Также мы писали, что во временно оккупированной Керчи был атакован судоремонтный завод. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил о работе противовоздушной обороны. По его словам, люди не пострадали.

Добавим, вчера, 3 ноября, на оккупированном полуострове Крым, а именно в городе Севастополь, раздался взрыв. Отмечается, что он произошел напротив местной ТЭЦ.

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