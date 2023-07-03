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В сети показали момент "прилета" в дом в Сумах

3 июля 2023 15:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали момент "прилета" в дом в Сумах
Последствия российского обстрела Сум. Фото: t.me/dsns_telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 июля, российские оккупанты атаковали город Сумы. Они повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В сети показали момент "прилета" в городе.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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На видео можно увидеть, как российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В результате произошел пожар.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

В Сумской ОВА сообщили, что по состоянию на 13:00 известно о 16 раненых и одном погибшем человеке. Медики предоставили пострадавшим всю необходимую помощь.

"Продолжаются работы по эвакуации населения и ликвидации последствий пожара. Пострадавшему населению предоставлены места временного пребывания. Решается вопрос об их размещении", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела Сум. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела Сум. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
Пост
Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

В ГСЧС рассказали, что российские удары привели к значительным разрушениям в центре областного центра. На месте происшествия работают спасатели.

"Проводится разбор разрушенных конструкций, тушение открытых очагов горения и спасение людей. Всего на месте происшествия работает около ста спасателей и 19 единиц техники ГСЧС Украины", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Сумах. Фото: ГСЧС
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела Сум. Фото: ГСЧС
Последствия российского обстрела
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Сумах. Фото: ГСЧС
Пост
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города.

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