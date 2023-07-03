В сети показали момент "прилета" в дом в Сумах
Сегодня, 3 июля, российские оккупанты атаковали город Сумы. Они повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В сети показали момент "прилета" в городе.
Видео распространилось в Telegram-каналах.
Обстрел Сум
На видео можно увидеть, как российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В результате произошел пожар.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!
В Сумской ОВА сообщили, что по состоянию на 13:00 известно о 16 раненых и одном погибшем человеке. Медики предоставили пострадавшим всю необходимую помощь.
"Продолжаются работы по эвакуации населения и ликвидации последствий пожара. Пострадавшему населению предоставлены места временного пребывания. Решается вопрос об их размещении", — говорится в сообщении.
В ГСЧС рассказали, что российские удары привели к значительным разрушениям в центре областного центра. На месте происшествия работают спасатели.
"Проводится разбор разрушенных конструкций, тушение открытых очагов горения и спасение людей. Всего на месте происшествия работает около ста спасателей и 19 единиц техники ГСЧС Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города.