У мережі показали момент "прильоту" в будинок у Сумах

Наслідки російського обстрілу Сум. Фото: t.me/dsns_telegram

Сьогодні, 3 липня, російські окупанти атакували місто Суми. Вони пошкодили адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки. У мережі показали момент "прильоту" в місті.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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На відео можна побачити, як російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок цього сталася пожежа.

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У Сумській ОВА повідомили, що станом на 13:00 відомо про 16 поранених та одну загиблу людину. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу.

"Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Сум. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Наслідки російського обстрілу Сум. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

У ДСНС розповіли, що російські удари призвели до значних руйнувань у середмісті обласного центру. На місці події працюють рятувальники.

"Проводиться розбір зруйнованих конструкцій, гасіння відкритих осередків горіння та порятунок людей. Всього на місці події працює близько ста рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС України", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки в Сумах. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Сум. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки в Сумах. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучання було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста.