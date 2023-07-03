Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У мережі показали момент "прильоту" в будинок у Сумах arrow

У мережі показали момент "прильоту" в будинок у Сумах

3 липня 2023 15:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали момент "прильоту" в будинок у Сумах
Наслідки російського обстрілу Сум. Фото: t.me/dsns_telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 липня, російські окупанти атакували місто Суми. Вони пошкодили адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки. У мережі показали момент "прильоту" в місті.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

Читайте також:

Обстріл Сум

На відео можна побачити, як російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок цього сталася пожежа.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

У Сумській ОВА повідомили, що станом на 13:00 відомо про 16 поранених та одну загиблу людину. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу.

"Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення", — йдеться у повідомленні.

Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Сум. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Сум. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
Пост
Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

У ДСНС розповіли, що російські удари призвели до значних руйнувань у середмісті обласного центру. На місці події працюють рятувальники. 

"Проводиться розбір зруйнованих конструкцій, гасіння відкритих осередків горіння та порятунок людей. Всього на місці події працює близько ста рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС України", — йдеться у повідомленні.

Последствия российского обстрела
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки в Сумах. Фото: ДСНС
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Сум. Фото: ДСНС
Последствия российского обстрела
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки в Сумах. Фото: ДСНС
Пост
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучання було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз