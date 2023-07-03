У мережі показали момент "прильоту" в будинок у Сумах
Сьогодні, 3 липня, російські окупанти атакували місто Суми. Вони пошкодили адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки. У мережі показали момент "прильоту" в місті.
Відео поширилося у Telegram-каналах.
Обстріл Сум
На відео можна побачити, як російський безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок цього сталася пожежа.
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У Сумській ОВА повідомили, що станом на 13:00 відомо про 16 поранених та одну загиблу людину. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу.
"Продовжуються роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі. Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС розповіли, що російські удари призвели до значних руйнувань у середмісті обласного центру. На місці події працюють рятувальники.
"Проводиться розбір зруйнованих конструкцій, гасіння відкритих осередків горіння та порятунок людей. Всього на місці події працює близько ста рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Сумах за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок влучання було зруйновано частину житлової багатоповерхівки у центрі міста.