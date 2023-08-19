В сети показали момент "прилета" в Чернигове

Момент взрыва в Чернигове. Фото: скриншот

Сегодня, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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На видео можно увидеть девушку, стоящую в центре города. Вероятно, она позировала на камеру. После этого видно момент удара российской ракетой по городу.

Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал место "прилета" в Чернигове.