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В сети показали момент "прилета" в Чернигове

19 августа 2023 13:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали момент "прилета" в Чернигове
Момент взрыва в Чернигове. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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На видео можно увидеть девушку, стоящую в центре города. Вероятно, она позировала на камеру. После этого видно момент удара российской ракетой по городу.

Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал место "прилета" в Чернигове.

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