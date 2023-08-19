В сети показали момент "прилета" в Чернигове
19 августа 2023 13:00
Момент взрыва в Чернигове. Фото: скриншот
Сегодня, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".
Видео распространилось в Telegram-каналах.
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На видео можно увидеть девушку, стоящую в центре города. Вероятно, она позировала на камеру. После этого видно момент удара российской ракетой по городу.
Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.
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