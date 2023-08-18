В сети показали момент "прилета" в Москве и последствия атаки БпЛА

Экстренные службы на месте взрыва в Москве. Фото: росСМИ

Сегодня ночью, 18 августа, в Москве раздались взрывы. В России заявили об атаке беспилотника и показали момент "прилета".

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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На видео можно увидеть мощный взрыв, который произошел возле башен "Москва-Сити", а также дым после "прилета".

Российские СМИ уже публикуют последствия взрыва в столице РФ. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы. Россияне утверждают, что беспилотник удалось сбить.

Последствия взрыва в Москве. Фото: росСМИ

Экстренные службы на месте взрыва в Москве. Фото: росСМИ

Экстренные службы на месте взрыва в Москве. Фото: росСМИ

Экстренные службы на месте взрыва в Москве. Фото: росСМИ

Напомним, в российской столице Москве, а также в Подмосковье, раздались взрывы. По словам очевидцев, за несколько секунд до "хлопка" они видели в небе БпЛА.

Также мы писали, что в Россию вернулось "августовское проклятие". В прошлые годы последний месяц лета в РФ встречался с тревогой. Местные все чаще стали говорить о "проклятии", чтобы объяснить большое количество смертельных аварий, терактов или обострений войны.