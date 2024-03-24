В сети показали последствия ударов по объектам оккупантов в Севастополе

Последствия ударов по объекту оккупантов в Севастополе. Фото: соцсети

В сети опубликовали фото, вероятно, на которых видно атаку Сил обороны Украины на объекты российских оккупантов в Севастополе. На кадрах можно увидеть поврежденное и обгоревшее здание.

Фото распространились в местных Telegram-каналах в воскресенье, 24 марта.

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В сети пишут, что на кадры попал Информационно-вычислительный центр Черноморского флота РФ. Туда зафиксировано попадание по меньшей мере одной ракеты.

Последствия ударов по объекту оккупантов в Севастополе. Фото: соцсети

Последствия ударов по объекту оккупантов в Севастополе. Фото: соцсети

К тому же во временно оккупированном Севастополе выбило окна в зданиях бывшего штаба ВМС Украины на ул. Руднева.

Здание бывшего штаба ВМС Украины в Севастополе. Фото: t.me/Crimeanwind

Здание бывшего штаба ВМС Украины в Севастополе на карте. Фото: t.me/Crimeanwind

В настоящее время там размещается военная часть ВС РФ. Припаркованные рядом авто также повреждены.

Напомним, из-за взрывов на полуострове россияне перекрыли Крымский мост. Также с аэродрома Бельбек в воздух поднимали истребители.

Добавим, воины ВСУ успешно выполняют боевые операции и затрудняют ситуацию для РФ на море и в воздухе. Благодаря определенному комплексу мероприятий, Украина становится на путь к освобождению Крыма от российской оккупации, поэтому захватчики должны готовиться к дальнейшему сценарию.

В результате взрывов возник пожар на НПЗ в Гвардейском. Впоследствии появилась информация, что нефтебазу атаковали дроны.