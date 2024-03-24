У мережі показали наслідки ударів по об'єктам окупантів у Севастополі

Наслідки ударів по об'єкту окупантів у Севастополі. Фото: соцмережі

У мережі опублікували фото, ймовірно, на яких видно атаку Сил оборони України на об'єкти російських окупантів у Севастополі. На кадрах можна побачити пошкоджену та обгорілу будівлю.

Фото поширилися у місцевих Telegram-каналах у неділю, 24 березня.

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У мережі пишуть, що на кадри потрапив Інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту РФ. Туди зафіксовано влучання щонайменше однієї ракети.

Наслідки ударів по об'єкту окупантів у Севастополі. Фото: соцмережі

Наслідки ударів по об'єкту окупантів у Севастополі. Фото: соцмережі

До того ж у тимчасово окупованому Севастополі вибило вікна в будівлях колишнього штабу ВМС України на вул. Руднєва.

Будівля колишнього штабу ВМС України у Севастополі. Фото: t.me/Crimeanwind

Будівля колишнього штабу ВМС України у Севастополі на карті. Фото: t.me/Crimeanwind

Наразі там розміщується військова частина ЗС РФ. Припарковані поряд авто також пошкоджено.

Нагадаємо, через вибухи на півострові росіяни перекрили Кримський міст. Також з аеродрому Бельбек в повітря підіймали винищувачі.

Додамо, воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.

Внаслідок вибухів виникла пожежа на НПЗ у Гвардійському. Згодом з'явилася інформація, що нафтобазу атакували дрони.