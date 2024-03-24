Вибухи в Криму зараз 23 березня - У ПС ЗСУ підтвердили удари по Севастополю

Вибухи в Криму. Фото: скриншот

Вибухи у тимчасово окупованому Криму пролунали ввечері 23 березня. Севастополь опинився під атакою ракет. У Повітряних силах ЗСУ підтвердили удари зі свого боку.

Про це у суботу, 23 березня, заявив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

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"Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу!", — написав Олещук.

Він додав, що "Крим — наш" та закликав разом іти до перемоги.

Як відомо, станом на 23:00, за даними місцевих пабліків, понад 10 ракет збито в небі над Севастополем.

У місті є численні влучання — і в будинки, і в офісні будівлі.

Місцева "влада" повідомляє про поранення жінки та дитини.

Нагадаємо, через сьогодніші вибухи на півострові росіяни перекрили Кримський міст. Також з аеродрому Бельбек в повітря підняті винищувачі.

Додамо, воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.