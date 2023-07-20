Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В сети появились спутниковые снимки последствий взрывов на полигоне в Крыму arrow

В сети появились спутниковые снимки последствий взрывов на полигоне в Крыму

20 июля 2023 14:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети появились спутниковые снимки последствий взрывов на полигоне в Крыму
Взрыв на полигоне в Крыму. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спутник Planet Labs сфотографировал последствия взрывов на Старокрымском военном полигоне в Крыму. В результате "прилета" был уничтожен вражеский склад боеприпасов.

Фотографии опубликовало издание "Схемы".

Читайте также:

Взрывы на полигоне в Крыму

Спутниковые снимки были сделаны вчера, 19 июля. На них можно увидеть последствия взрывов и пожаров на Старокрымском военном полигоне на временно оккупированном полуострове. Военные эксперты идентифицировали эту территорию как склад боеприпасов оккупантов.

null
Склад боеприпасов 13 июля. Фото: t.me/cxemu
null
Склад боеприпасов 19 июля. Фото: t.me/cxemu

Оккупационные власти не назвали причины пожара и детонации боеприпасов в Крыму, однако объявили эвакуацию в четырех населенных пунктов.

Глава МЧС РК Сергей Садаклиев заявил, что детонация боеприпасов на военном полигоне продолжается.

Напомним, утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв в Кировском районе возле села Кринички. Стало известно о "прилете" на Старокрымском полигоне.

Также мы писали, что партизаны показали видео уничтоженного склада боеприпасов в Крыму. Сообщается, что "прилет" был примерно в 04:00 утра. Однако детонация продолжается до сих пор.

Добавим, Reuters опубликовало фотографии из Крыма, где 19 июля прогремели мощные взрывы. На фото можно увидеть огонь и дым после "прилета" на Старокрымском полигоне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз