В сети появились спутниковые снимки последствий взрывов на полигоне в Крыму
Спутник Planet Labs сфотографировал последствия взрывов на Старокрымском военном полигоне в Крыму. В результате "прилета" был уничтожен вражеский склад боеприпасов.
Фотографии опубликовало издание "Схемы".
Взрывы на полигоне в Крыму
Спутниковые снимки были сделаны вчера, 19 июля. На них можно увидеть последствия взрывов и пожаров на Старокрымском военном полигоне на временно оккупированном полуострове. Военные эксперты идентифицировали эту территорию как склад боеприпасов оккупантов.
Оккупационные власти не назвали причины пожара и детонации боеприпасов в Крыму, однако объявили эвакуацию в четырех населенных пунктов.
Глава МЧС РК Сергей Садаклиев заявил, что детонация боеприпасов на военном полигоне продолжается.
Напомним, утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв в Кировском районе возле села Кринички. Стало известно о "прилете" на Старокрымском полигоне.
Также мы писали, что партизаны показали видео уничтоженного склада боеприпасов в Крыму. Сообщается, что "прилет" был примерно в 04:00 утра. Однако детонация продолжается до сих пор.
Добавим, Reuters опубликовало фотографии из Крыма, где 19 июля прогремели мощные взрывы. На фото можно увидеть огонь и дым после "прилета" на Старокрымском полигоне.