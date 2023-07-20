В сети появились спутниковые снимки последствий взрывов на полигоне в Крыму

Взрыв на полигоне в Крыму. Фото: Reuters

Спутник Planet Labs сфотографировал последствия взрывов на Старокрымском военном полигоне в Крыму. В результате "прилета" был уничтожен вражеский склад боеприпасов.

Фотографии опубликовало издание "Схемы".

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Взрывы на полигоне в Крыму

Спутниковые снимки были сделаны вчера, 19 июля. На них можно увидеть последствия взрывов и пожаров на Старокрымском военном полигоне на временно оккупированном полуострове. Военные эксперты идентифицировали эту территорию как склад боеприпасов оккупантов.

Склад боеприпасов 13 июля. Фото: t.me/cxemu

Склад боеприпасов 19 июля. Фото: t.me/cxemu

Оккупационные власти не назвали причины пожара и детонации боеприпасов в Крыму, однако объявили эвакуацию в четырех населенных пунктов.

Глава МЧС РК Сергей Садаклиев заявил, что детонация боеприпасов на военном полигоне продолжается.

Напомним, утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв в Кировском районе возле села Кринички. Стало известно о "прилете" на Старокрымском полигоне.

Также мы писали, что партизаны показали видео уничтоженного склада боеприпасов в Крыму. Сообщается, что "прилет" был примерно в 04:00 утра. Однако детонация продолжается до сих пор.

Добавим, Reuters опубликовало фотографии из Крыма, где 19 июля прогремели мощные взрывы. На фото можно увидеть огонь и дым после "прилета" на Старокрымском полигоне.