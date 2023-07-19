В окупованому Криму стався потужний вибух на полігоні 19 липня: відео

Наслідки вибуху у тимчасово окупованому Криму. Фото: скриншот

Вранці, 19 липня, у тимчасово окупованому Криму стався потужний вибух у Кіровському районі біля села Кринички. Стало відомо про приліт на Старокримському полігоні.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що усього було чути три потужні вибухи.

Відтак, на Старокримському полігоні поцілили по складу боєприпасів, в результаті чого відбулася детонація.

На оприлюднених кадрах можна побачити потужну пожежу та стіну густого чорного диму, який піднімається над місцем вибуху.

На цьому відео, як кажуть росЗМІ, можна побачити пожежу із сусіднього села.

Заява окупаційної влади

Пізніше окупаційна влада повідомила, що в результаті масштабної пожежі у Кіровському районі перекрито рух транспорту на трасі "Таврида".

Повідомлення Аксьонова. фото: скриншот

Також із прилеглої зони планують тимчасово евакуйовувати людей.

"Із зони, що прилягає до полігону в Кіровському районі, планується тимчасова евакуація мешканців чотирьох населених пунктів – це понад дві тисячі людей. Розгорнуть оперативний штаб, на місці працюють усі профільні служби", — пише гауляйтер тимчасовов окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Повідомлення Аксьонова. фото: скриншот

Нагадаємо, кримські окупанти заявили про масовану дронову атаку на півострів у ніч проти 18 липня. За їхніми словами, сили ППО нібито збили дев'ять БпЛА.

Додамо, що в ніч проти 17 липня на Кримському мосту стався вибух. Внаслідок чого було пошкоджено одну з опор. Рух транспорту перекрито.