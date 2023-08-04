В сети появились спутниковые снимки подбитого русского корабля
Спутниковые снимки подтверждают, что пораженный корабль "Оленегорский горняк" дотащили до порта в Новороссийске. Он был поврежден морским дроном.
Как выглядит корабль
Соответствующие снимки опубликовал научный сотрудник оборонного и военного анализа IISS Джозеф Демпси.
На снимках можно увидеть значительные повреждения, которое получило вражеское судно.
Атака на русский порт
Сегодня утром, 4 августа, в порту Новороссийска, именно там РФ обычно держит свои корабли, раздались взрывы. В сети уже появилось видео, как надводный дрон поразил большой десантный корабль оккупантов, от чего затопило один из его отсеков.
Напомним, в результате атаки дронов на Новороссийский порт в ночь на 4 августа повредили десантный корабль "Оленегорский горняк".