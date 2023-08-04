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В сети появились спутниковые снимки подбитого русского корабля

4 августа 2023 17:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В сети появились спутниковые снимки подбитого русского корабля
Пораженный "Оленегорский горняк". Фото: planet
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спутниковые снимки подтверждают, что пораженный корабль "Оленегорский горняк" дотащили до порта в Новороссийске. Он был поврежден морским дроном.

Как выглядит корабль

Соответствующие снимки опубликовал научный сотрудник оборонного и военного анализа IISS Джозеф Демпси.

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На снимках можно увидеть значительные повреждения, которое получило вражеское судно.

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Пораженный корабль РФ. Источник: Джозеф Демпси
Изображение
Пораженный корабль РФ. Источник: Джозеф Демпси

Атака на русский порт

Сегодня утром, 4 августа, в порту Новороссийска, именно там РФ обычно держит свои корабли, раздались взрывы. В сети уже появилось видео, как надводный дрон поразил большой десантный корабль оккупантов, от чего затопило один из его отсеков.

Напомним, в результате атаки дронов на Новороссийский порт в ночь на 4 августа повредили десантный корабль "Оленегорский горняк".

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